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12:14 07.06.2024

ЄК представила послам ЄС позитивну оцінку виконання Києвом умов, необхідних для початку переговорів про вступ, - високопоставлений європейський дипломат

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ЄК представила послам ЄС позитивну оцінку виконання Києвом умов, необхідних для початку переговорів про вступ, - високопоставлений європейський дипломат

Європейська комісія надала послам-постійним представникам країн-членів Європейського Союзу позитивну оцінку щодо виконання Україною вимог, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю повідомив високопоставлений європейський дипломат, ознайомлений із перебігом засідання Комітету постійних представників (COREPER), що відбувається цього самого дня.

За його словами, комісія поінформувала послів про свою оцінку. "Як і очікувалося, комісія підтвердила, що і Україна, і Молдова повністю виконали всі кроки, необхідні для початку переговорів", - сказав співрозмовник агентства.

Водночас високопоставлений дипломат уточнив, що за цим послідує обговорення з державами-членами. Він також не виключив, що проти ухвалення рішення про початок переговорів виступить Угорщина, аргументуючи тим, що питання про національні меншини не вирішено.

Теги: #україна #єврокомісія #оцінка

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