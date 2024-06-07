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12:06 07.06.2024

Битва за Україну має таке саме екзистенціальне значення для Європи, як і виграні попередніми поколіннями європейців битви, - Зеленський

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Битва за Україну має таке саме екзистенціальне значення для Європи, як і виграні попередніми поколіннями європейців битви, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в п'ятницю перед депутатами Національної асамблеї Франції, заявив, що битва за Україну наразі має таке саме екзистенціальне значення для Європи та її майбутнього, як і виграні попередніми поколіннями європейців битви.

"У ці дні ми вшановуємо хоробрість людей і взаємопідтримку народів, які виграли битву в Нормандії... Саме такі виграні битви - тут, у Нормандії, і у нас - на сході Європи, у північних морях нашого континенту, у небі Британії, у південній Європі й у підпіллі - у рухах опору в країнах, окупованих нацистами, - саме виграні битви повернули Європу людству. Саме виграні битви згадують і пишаються тим, що можуть наслідувати її учасників, оскільки вони прагнули, щоб свобода перемогла", - заявив президент.

Як він наголосив, "без тих виграних битв не було б нас із вами - України, Франції, всіх вільних націй. Не було б вільної особистості в Європі ні як концепту, ні як можливості реальної свободи".

"Наша Європа - це результат сміливості чоловіків і жінок тоді, всіх, хто, незважаючи на страх, не підкорився злу й чинив спротив і бився... Ми всі пам'ятаємо, що означає нацизм. Якби не було перемоги над нацизмом, увесь наш континент залишився б справді темною плямою в історії, джерелом загибелі для всіх інших у світі", - сказав глава держави.

Водночас, як констатував Зеленський: "Ми живемо в такий час, коли Європа знову перестала бути континентом світу. На жаль. І в час, коли нацизм знову повертається. На жаль. Коли в Європі знову - руйнуються вщент міста і спалюються села. Коли в Європі знову - фільтраційні табори, депортації та ненависть, яка стала новим російським культом. Коли Європу знову намагаються перекроїти силою і розповідають, що ті чи інші народи нібито не заслуговують на самостійне існування".

Усе це, за його словами, "сьогодні спрямовано проти України".

"Але (спрямовано - ІФ-У) для того й так, щоб завтра бути спрямованим проти інших. Видно вже навіть черговість, як може піти агресія - Балтія, Польща, Балкани і далі... Цей російський режим не визнає кордонів. Йому не достатньо навіть Європи. Він уже руйнував Сирію і хаотизує Сахель. Він інвестує в терор і підриває життя там, куди може дотягнутися і де не зустрічає супротиву. Він використовує все, щоб країни слабшали - від енергоресурсів до продовольства. У ХХІ століття він повернув весь арсенал століть минулих - від блокади моря до масового викрадення дітей нашого народу", - заявив Зеленський.

"Він (Путін - ІФ-У) знайде шлях, щоб дестабілізувати і вас. Таким буде завтра. Завтра - якщо Україна не виграє", - наголосив президент.

Глава держави водночас наголосив, що "битва на землі нашої Харківщини та Донеччини, у прикордонні з Росією та на підступах до Херсона, у підпіллі в Бердянську, Мелітополі та Криму, у небі України, у нашому Чорному морі - ця битва за Україну нині - має таке саме екзистенціальне значення для Європи, як і битви, виграні попередніми поколіннями європейців".

"Ця битва є роздоріжжям. Моментом, коли всі разом можемо написати зараз історію - як потрібно нам, або - можемо стати жертвами історії - як потрібно нашому ворогу. Я наголошу: спільному ворогу... Життя він не залишає - це випалені, безлюдні руїни наших міст. (Так само і Росія - ІФ-У) - це територія знеціненого життя", - констатував він.

Путін, як наголосив Зеленський, "не може виграти цю битву, оскільки жодних ліній для зла, що 80 років тому, що зараз, - не існує".

Крім того, за словами українського президента, "коли хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Наразі це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів у 1930-х роках. Гітлер долав лінію за лінією. Так само це робить Путін".

"Чи можемо ми виграти цю битву? Безумовно, так... Я впевнений у цьому так само, як Франція вірила у свободу ще тоді, коли D-Day (день висадки союзницьких військ у Нормандії - ІФ-У) ще не відбувся. Але той день висадки, як і день Європейської перемоги - був неминучий", - зазначив він.

Водночас, звертаючись до депутатів французького парламенту, Зеленський нагадав, за яких обставин звернувся по допомогу до союзників, включно з Францією, у перший місяць після початку російського вторгнення.

"(Звернувся - ІФ-У) у момент, який був смертельно складним. Окупанти тоді ще не були вигнані з-під Києва, і бої точилися неподалік нашої столиці... На той момент світ іще не побачив Бучі і ще не знав достеменно, що таке російська окупація. І ніхто не вірив, наскільки результативними можуть стати українці. Але вже тоді ми знали - і знали достеменно, що ми подолаємо будь-які складнощі війни, і єдине, що для цього потрібно, - щоб українці не лишилися на самоті. Щоб ми мали дієву підтримку... Я дякую всім вам за те, що Франція не вагалася й обрала сторону людяності в цій війні. Сторону міжнародного права", - сказав він.

Глава держави подякував Франції за те, що Україна може покладатися на її військову та гуманітарну підтримку, і висловив упевненість у тому, "що настане день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі самі літаки, які вчора ми бачили в небі Нормандії... Французьку бойову авіацію - блискучі винищувачі, які під керуванням українських пілотів доведуть, що Європа - міцніша, аніж зло, що посміло Європі погрожувати... Ми робимо все, щоб нашу співпрацю згадували через 80 років - як виграну битву".

Теги: #європа #битва #зеленський

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