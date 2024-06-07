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11:08 07.06.2024

Діалог щодо підготовки зустрічі президента України та прем'єра Угорщини триває - Стефанішина

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Діалог щодо підготовки зустрічі президента України та прем'єра Угорщини триває - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що політичний діалог між урядом Угорщини та Офісом президента України в контексті підготовки зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, триває.

"Є наразі політичний діалог між урядом Угорщини та Офісом президента в контексті підготовки зустрічі Орбана і президента Зеленського. Цей діалог триває", - сказала вона журналістом на Форумі національних меншин у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, сторони узгодили весь перелік спільних кроків, які готова зробити Україна, щоб відновити "хороший політичний клімат" у відносинах із сусідньою державою.

"Щодо жодного з питань, про яке заявляла угорська сторона, немає кроків, які Україна не готова зробити: у нас немає червоних ліній. Але, безумовно, це тривалий процес. Багато позицій, які сформували образу угорського уряду за попередні періоди, обіцянки, які не були виконані", - додала вона.

Водночас Стефанішина наголосила, що Україна - "дуже важливий козир у руках тих країн, які хочуть в обмін на свою згоду за лінією НАТО або за лінією ЄС отримати якісь дивіденди для себе, й Угорщина цим дуже добре користується".

Теги: #діалог #орбан #зеленський

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