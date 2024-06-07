Чотири людини постраждали в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів за добу

У Херсонській області за минулу добу через російські обстріли постраждало четверо людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у телеграм-каналі.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Новотягинка, Антонівка, Садове, Кізомис, Приозерне, Білозерка, Ромашкове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Тараса Шевченка, Михайлівка, Милове та місто Херсон", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок російських обстрілів 4 людини дістали поранення, додав Прокудін.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в торговий гіпермаркет і гаражне приміщення, пошкоджено автомобілі.

Крім того, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили три БпЛА "Shahed-131/136", додав голова ОВА.