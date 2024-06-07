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07:20 07.06.2024

Макрон: Франція хоче підготувати бригаду ЗС України, але про війська в Україні не йдеться

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Макрон: Франція хоче підготувати бригаду ЗС України, але про війська в Україні не йдеться

Франція хоче сформувати "французьку бригаду" для ЗСУ, зокрема, йдеться про підготовку 4500 українських військових, передає Le Figaro.

"Завдання полягає в тому, щоб навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх захищати свою землю і сформувати французьку бригаду", - заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ президент Франції Еммануель Макрон.

Він також зазначив, що про французьких військових в Україні поки що не йдеться.

"Президент України (Володимир Зеленський - ІФ-У), його міністр оборони (Рустем Умєров - ІФ_У) закликали всіх союзників швидше готувати солдатів... Ми маємо запитати себе, чи є це фактором ескалації. Відповідь - ні", - додав Макрон.

 

 

 

Теги: #зсу #макрон #бригада

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