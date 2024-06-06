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15:54 06.06.2024

ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

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ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземних громадян.

"Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області та співробітнику цього ж управління, які за гроші обіцяли іноземному громадянину вирішити питання та залишитися в Україні", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі в четвер.

За інформацією відомства, за $20 тис. посадовці бралися допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні.

"У чоловіка був анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація. Посадовці порадили йому подати до суду апеляцію на свою депортацію", - зазначено в повідомленні.

У ДБР зазначають, що посадовці міграційної служби обіцяли іноземцю допомогти виграти суд і навіть почали готувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та інших працівників ДМС, які представляли б позицію "міграційки" в суді.

Цим двом посадовцям ДМС повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Посадовцям обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління – 70 млн грн, співробітнику - 7 млн грн.

Також ДБР інформує, що за місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші, зокрема криптовалюту, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток.

"Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками коштують близько 3 млн грн", - уточнюється в повідомленні.

Зокрема, за інформацією Бюро, у начальника управління встановлено записаний на його матір елітний будинок на 200 кв. м і придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн грн. У матері посадовця у власності також значаться земельні ділянки, інші будинки та магазини.

Згідно зі щорічною декларацією за 2023 рік, посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 тис. 116 грн.

Вирішується питання додаткової кваліфікації щодо незаконного збагачення (ст. 368-5 і 366-2 КК України).

 

Теги: #дбр #одеська_область #дмс

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