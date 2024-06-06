Повітряні сили вночі знищили 17 із 18 ворожих БПЛА

Російські окупанти в ніч на четвер атакували Україну 18-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136", українська ППО знищила 17 дронів, повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із району Таганрога - РФ, а також атакували 18 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда - Крим", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БПЛА в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.