Реалізація закону про застосування англійської в Україні не призведе до звільнення держслужбовців

Реалізація закону про використання в Україні англійської мови як міжнародної не призведе до звільнення державних службовців, які працюють на даний час, однак при кар'єрному зростанні певний рівень володіння англійською мовою буде необхідний, розповіла заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (Фракція "Слуга народу").

“Якщо ця людина працює на своєму місці, то їй не потрібно показувати, щоб продовжити працювати, якийсь сертифікат чи пройти якийсь іспит. Не йдеться про переатестацію…Якщо ​​ти претендуєш, йдеш на місце, яке у цьому переліку (згідно із законопроектом - ІФ-У)… то ти маєш при прийомі на роботу показати свій рівень…”, - сказала Кравчук журналістам у вівторок.

Народний депутат також припустила, що механізм компенсації кінотеатрам, визначеним категоріям фізичних осіб за освітні курси, буде реалізований після закінчення або скасування військового стану.

Вона також нагадала, що частина положень закону потребує рішення профільних міністерств та внесення змін до державного бюджету України.

Водночас народний депутат із фракції “Європейська солідарність” Володимир В'ятрович вважає “саму ідею цього законопроекту помилковою та досить дивною”.

“Я думаю, що якщо ми хочемо говорити про просування або вивчення англійської мови, то це не вирішується законом. Для просування чи вивчення англійської потрібні ресурси. Ресурси фінансові, кадрові…”, - сказав В'ятрович журналістам.

На думку народного депутата, питання вивчення англійської мови в Україні та її застосування необхідно вирішувати через якісь державні програми.

"На жаль, ми вибрали, на мою думку, абсолютно помилковий шлях, який говорить швидше про якісь показові речі, а не про те, щоб зробити, дійсно, англійську мову більш популярною", - зазначив В'ятрович.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок ухвалила загалом законопроект №9432 про застосування англійської мови в Україні.