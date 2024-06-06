Події

06:19 06.06.2024

Реалізація закону про застосування англійської в Україні не призведе до звільнення держслужбовців

2 хв читати
Реалізація закону про застосування англійської в Україні не призведе до звільнення держслужбовців

Реалізація закону про використання в Україні англійської мови як міжнародної не призведе до звільнення державних службовців, які працюють на даний час, однак при кар'єрному зростанні певний рівень володіння англійською мовою буде необхідний, розповіла заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (Фракція "Слуга народу").

“Якщо ця людина працює на своєму місці, то їй не потрібно показувати, щоб продовжити працювати, якийсь сертифікат чи пройти якийсь іспит. Не йдеться про переатестацію…Якщо ​​ти претендуєш, йдеш на місце, яке у цьому переліку (згідно із законопроектом - ІФ-У)… то ти маєш при прийомі на роботу показати свій рівень…”, - сказала Кравчук журналістам у вівторок.

Народний депутат також припустила, що механізм компенсації кінотеатрам, визначеним категоріям фізичних осіб за освітні курси, буде реалізований після закінчення або скасування військового стану.

Вона також нагадала, що частина положень закону потребує рішення профільних міністерств та внесення змін до державного бюджету України.

Водночас народний депутат із фракції “Європейська солідарність” Володимир В'ятрович вважає “саму ідею цього законопроекту помилковою та досить дивною”.

“Я думаю, що якщо ми хочемо говорити про просування або вивчення англійської мови, то це не вирішується законом. Для просування чи вивчення англійської потрібні ресурси. Ресурси фінансові, кадрові…”, - сказав В'ятрович журналістам.

На думку народного депутата, питання вивчення англійської мови в Україні та її застосування необхідно вирішувати через якісь державні програми.

"На жаль, ми вибрали, на мою думку, абсолютно помилковий шлях, який говорить швидше про якісь показові речі, а не про те, щоб зробити, дійсно, англійську мову більш популярною", - зазначив В'ятрович.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок ухвалила загалом законопроект №9432 про застосування англійської мови в Україні.

Теги: #україна #верховна_рада #англійська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:15 06.06.2024
Прокуратура Франції затримала російсько-українського громадянина за зберігання вибухівки

Прокуратура Франції затримала російсько-українського громадянина за зберігання вибухівки

03:13 06.06.2024
Франція обіцяє €650 млн допомоги Україні

Франція обіцяє €650 млн допомоги Україні

01:18 06.06.2024
На Харківському напрямку фронту сталося 5 бойових зіткнень, ситуація напружена, але контрольована – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку фронту сталося 5 бойових зіткнень, ситуація напружена, але контрольована – Генштаб ЗСУ

01:04 06.06.2024
На фронті сталося 85 бойових зіткнень, з них 23 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На фронті сталося 85 бойових зіткнень, з них 23 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

00:51 06.06.2024
Окупанти за добу завдали 1 ракетного та 37 авіаударів по Україні – Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 1 ракетного та 37 авіаударів по Україні – Генштаб ЗСУ

00:44 06.06.2024
Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 12 місцях скупчення противника – Генштаб ЗСУ

Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 12 місцях скупчення противника – Генштаб ЗСУ

00:17 06.06.2024
Росіяни 18 разів обстріляли 5 громад у прикордонні Сумської області

Росіяни 18 разів обстріляли 5 громад у прикордонні Сумської області

23:27 05.06.2024
Полковника Наталію Гуменюк призначено на нижчу посаду

Полковника Наталію Гуменюк призначено на нижчу посаду

22:15 05.06.2024
Туреччина візьме участь у саміті миру та конференції з відновлення України

Туреччина візьме участь у саміті миру та конференції з відновлення України

22:08 05.06.2024
У 12 областях України введено екстрені відключення – Укренерго

У 12 областях України введено екстрені відключення – Укренерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чехії зіткнувся пасажирський потяг, що прямував в Україну, і вантажний поїзд, відомо про щонайменше 4 загиблих

У 12 областях України введено екстрені відключення – Укренерго

Зеленський: Ми домовилися з Еміром Катару продовжити співпрацю в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей

Генштаб ЗСУ: Противник атакує майже по всій лінії фронту, покровський напрямок залишається найгарячішим

Зеленський обговорив із Сунаком підготовку до Саміту миру та продовження оборонної співпраці

ОСТАННЄ

6 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Космічний корабель Starliner компанії Boeing відправив на орбіту перший екіпаж астронавтів

У Чехії зіткнувся пасажирський потяг, що прямував в Україну, і вантажний поїзд, відомо про щонайменше 4 загиблих

Зеленський: Ми домовилися з Еміром Катару продовжити співпрацю в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей

Генштаб ЗСУ: Противник атакує майже по всій лінії фронту, покровський напрямок залишається найгарячішим

МАГАТЕ ухвалило резолюцію зі звинуваченням на адресу Ірану в нездатності співпрацювати

Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем, планується поліпшення логістики, ланцюга поставок, роботи майстерень

Унаслідок ворожих обстрілів Харківської області в середу постраждали три мирні жительки - прокуратура

У Білгород-Дністровському районі ракетним ударом пошкоджено туристичну інфраструктуру

Кабмін може продовжити терміни бронювання до року і розширити бронювання дефіцитних ВОС - депутат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА