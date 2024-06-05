Події

22:08 05.06.2024

У 12 областях України введено екстрені відключення – Укренерго

1 хв читати
У 12 областях України введено екстрені відключення – Укренерго

У зв'язку з перевищенням лімітів споживання у 12 областях України з 20:40 середи застосовуються екстрені відключення, повідомила НЕК "Укренерго.

"Аварійні відключення у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі у середу ввечері.

Можливі перебої у постачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Аварійні відключення буде скасовано після входження областей у визначені для них ліміти споживання.

Теги: #україна #електроенергія #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:15 05.06.2024
Туреччина візьме участь у саміті миру та конференції з відновлення України

Туреччина візьме участь у саміті миру та конференції з відновлення України

18:08 05.06.2024
Делегація України під час візиту до Мозамбіку домовилася про початок діяльності українсько-мозамбіцької Ділової ради - МЗС

Делегація України під час візиту до Мозамбіку домовилася про початок діяльності українсько-мозамбіцької Ділової ради - МЗС

17:08 05.06.2024
Україна і Китай провели політичні консультації в Пекіні

Україна і Китай провели політичні консультації в Пекіні

13:18 05.06.2024
Україна розраховує на посилення співпраці в галузі ВПК з Туреччиною - Міноборони

Україна розраховує на посилення співпраці в галузі ВПК з Туреччиною - Міноборони

12:41 05.06.2024
Греція видала 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення для України

Греція видала 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення для України

10:42 05.06.2024
Якщо через відключення е/е абітурієнти не зможуть скласти НМТ на основних і додаткових сесіях, їм буде надано ще одну можливість

Якщо через відключення е/е абітурієнти не зможуть скласти НМТ на основних і додаткових сесіях, їм буде надано ще одну можливість

04:08 05.06.2024
Одна людина загинула і дві поранені внаслідок масованих обстрілів прикордонних громад Сумської області

Одна людина загинула і дві поранені внаслідок масованих обстрілів прикордонних громад Сумської області

03:18 05.06.2024
В енергосистемі ситуація цього тижня буде складною - голова "Укренерго"

В енергосистемі ситуація цього тижня буде складною - голова "Укренерго"

02:37 05.06.2024
В Україні з 1 червня заборонили виїжджати за кордон військовозобов'язаним із подвійним громадянством - посольство США

В Україні з 1 червня заборонили виїжджати за кордон військовозобов'язаним із подвійним громадянством - посольство США

01:52 05.06.2024
У Єлисейському палаці підтвердили зустріч Зеленського і Макрона в п'ятницю, 7 червня

У Єлисейському палаці підтвердили зустріч Зеленського і Макрона в п'ятницю, 7 червня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми домовилися з Еміром Катару продовжити співпрацю в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей

Генштаб ЗСУ: Противник атакує майже по всій лінії фронту, покровський напрямок залишається найгарячішим

Зеленський обговорив із Сунаком підготовку до Саміту миру та продовження оборонної співпраці

Зеленський прибув до Катару, на порядку денному - питання повернення викрадених РФ українських дітей та двостороння співпраця

Допризовникам і призовникам за кордоном буде надано відтермінування щодо взяття на облік до повернення в Україну або до кінця воєнного стану

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми домовилися з Еміром Катару продовжити співпрацю в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей

Генштаб ЗСУ: Противник атакує майже по всій лінії фронту, покровський напрямок залишається найгарячішим

МАГАТЕ ухвалило резолюцію зі звинуваченням на адресу Ірану в нездатності співпрацювати

Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем, планується поліпшення логістики, ланцюга поставок, роботи майстерень

Унаслідок ворожих обстрілів Харківської області в середу постраждали три мирні жительки - прокуратура

У Білгород-Дністровському районі ракетним ударом пошкоджено туристичну інфраструктуру

Кабмін може продовжити терміни бронювання до року і розширити бронювання дефіцитних ВОС - депутат

QR-код буде повністю доступний у "Резерв+" 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок

Зеленський обговорив із Сунаком підготовку до Саміту миру та продовження оборонної співпраці

Фінляндія допомагає Україні модернізувати метеорологічну службу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА