У 12 областях України введено екстрені відключення – Укренерго

У зв'язку з перевищенням лімітів споживання у 12 областях України з 20:40 середи застосовуються екстрені відключення, повідомила НЕК "Укренерго.

"Аварійні відключення у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі у середу ввечері.

Можливі перебої у постачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Аварійні відключення буде скасовано після входження областей у визначені для них ліміти споживання.