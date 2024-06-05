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21:20 05.06.2024

Зеленський: Ми домовилися з Еміром Катару продовжити співпрацю в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей

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Зеленський: Ми домовилися з Еміром Катару продовжити співпрацю в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в середу до Катару провів зустріч із катарським Еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, у межах якої подякував йому за сприяння в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей після початку повномасштабного російського вторгнення.

"Дякую за сприяння в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей. Ми домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі", - написав Зеленський у телеграмі, опублікувавши відповідне відео зустрічі.

Також президент України подякував Еміру Катару за підтримку українського суверенітету, територіальної цілісності та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії.

Зеленський наголосив, що важливою є й підтримка Катаром Української формули миру.

"Розповів (Еміру Катару - ІФ-У) про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого стане звільнення полонених і депортованих українців. Розраховуємо на подальшу солідарність Катару з нашою державою в цей історичний момент", - написав президент.

 

 

 

Теги: #катар #зеленський #діти #повернення

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