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19:02 05.06.2024

Заступниця міністра оборони: Ми впроваджуємо комплексний підхід для захисту прав військовослужбовців, будуть і виїзні перевірки, і налагоджений механізм реагування на скарги

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Заступниця міністра оборони: Ми впроваджуємо комплексний підхід для захисту прав військовослужбовців, будуть і виїзні перевірки, і налагоджений механізм реагування на скарги

Міністерство оборони України продовжує реформи, спрямовані на посилення захисту прав військовослужбовців, створення сучасної системи охорони здоров'я, розвиток соціальної сфери, а також політику залучення, розвитку людського капіталу та гуманітарної сфери, заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, про це Калмикова розповіла під час зустрічі з делегацією Ради Європи на чолі з керівником Департаменту з питань імплементації прав людини, стандартів правосуддя та правового співробітництва РЄ Фредеріком Долтом.

Зазначається, що особливу увагу було приділено роботі новоствореного Центрального управління захисту прав військовослужбовців.

"Ми впроваджуємо комплексний підхід до питання захисту прав військовослужбовців. Він передбачатиме і виїзні перевірки на місце події, і відлагоджений механізм реагування на конкретні скарги з подальшими заходами з відновлення прав", - зазначила заступниця міністра.

За її словами, захист прав - лише один із багатьох блоків побудови нової системи у військах, у центрі якої стоїть людина.

"Вона включає в себе і мотивацію, і ментальне здоров’я, і створення нової системи охорони здоров’я, зокрема реабілітацію, і націонал-патріотичне виховання тощо. Сподіваємося на підтримку та допомогу в цій справі", - заявила Калмикова.

Водночас керівник Департаменту з питань імплементації прав людини, стандартів правосуддя та правового співробітництва РЄ Фредерік Долт зазначив, що наразі реалізовуються десятки проєктів із захисту прав людини.

"У нас є окремі програми з навчання юридичних фахівців із різних аспектів захисту прав людини. З початку повномасштабної війни в Україні ми фактично подвоїли наші зусилля", - сказав він.

Сторони також домовилися про посилення співпраці та подальшу роботу в цьому напрямі.

Теги: #права #військовослужбовці #міноборони

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