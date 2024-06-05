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18:52 05.06.2024

Заступниця глави МЗС України під час візиту до Перу наголосила на важливості перуанської участі в Глобальному саміті миру на найвищому рівні

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Заступниця глави МЗС України під час візиту до Перу наголосила на важливості перуанської участі в Глобальному саміті миру на найвищому рівні

Заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець 3-4 червня здійснила робочий візит до Республіки Перу, під час якого провела низку зустрічей для зміцнення й активізації двосторонніх відносин між країнами.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Боровець провела розмову із заступником міністра закордонних справ Перу Петером Кенноком. Сторони обговорили шляхи поглиблення політичної та економічної двосторонньої співпраці, а також інтенсифікацію політичних контактів, включно з контактами на найвищому рівні.

Окрему увагу під час зустрічі заступниця глави МЗС України приділила обговоренню досягнення сталого миру в Україні та важливості залучення Перу до Формули миру президента України, а також участі цієї країни в Глобальному саміті миру у Швейцарії на найвищому рівні. Також Боровець запросила перуанську сторону долучитися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Окрім того, під час зустрічі з міністром юстиції та захисту прав людини Перу Едуардо Араною заступниця міністра наголосила на важливості посилення співпраці у галузі правосуддя та прав людини, включно із зусиллями, спрямованими на притягнення Росії до відповідальності за вчинені воєнні злочини в Україні, а також за порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях.

Боровець зустрілася також із головою Комітету у закордонних справах Конгресу Перу Алехандро Агінагою, з яким порушила питання посилення міжпарламентської співпраці та подальшого зміцнення двосторонніх відносин між державами.

Крім цього, заступниця міністра відвідала Дипломатичну академію Перу для обговорення з ректором Хуліо Гарро Галвесом можливостей розвитку академічного обміну та співпраці у сфері підготовки дипломатичних кадрів.

Теги: #перу #саміт_миру

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