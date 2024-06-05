Події

18:19 05.06.2024

У Вовчанську прикордонники відбили кілька позицій і взяли в полон окупанта, який 21 день переховувався від українських захисників

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У Вовчанську прикордонники відбили кілька позицій і взяли в полон окупанта, який 21 день переховувався від українських захисників
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Під час проведення штурмових дій у м. Вовчанську (Харківська область) бійці бригади "Сталевий кордон" відбили чотири ворожі вогневі позиції, знищили шістьох окупантів й одного взяли в полон, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Полонений виявився уродженцем Тверської області РФ, йому 34 роки і він на посаді стрільця. Він розповідає, що основна мотивація воювати в Україні - це заробіток грошей, і що його підрозділ перетнув український кордон 10 травня в Харківській області. Він дістав поранення від скидання з дрона 12 травня і був покинутий окупантами в одній із будівель н. п. Вовчанська, у якій він переховувався 21 день від українських захисників", - ідеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що на відміну від військових РФ, українські бійці ставляться до полонених відповідно до норм Міжнародного права.

Теги: #вовчанськ

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