Події

17:11 05.06.2024

Кількість бойових зіткнень на фронті збільшилася до 64 - Генштаб ЗСУ

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Кількість бойових зіткнень на фронті збільшилася до 64 - Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 середи на всій лінії фронту відбулося 64 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На сіверському напрямку ворог продовжує активні дії. Кількість бойових зіткнень зросла до шести, із них чотири атаки ЗСУ відбили, тривають іще дві біля Верхньокам'янського та Роздолівки.

На краматорському напрямку окупанти намагаються просунутися вперед у районах Калинівки та станції Алебастрова, де тривають бойові зіткнення. Загальна кількість їх на напрямку зросла до дев’яти.

На покровському напрямку Сили оборони відбили 12 штурмових дій окупантів, ще п’ять тривають. Противник продовжує атаки біля Євгенівки та в чотирьох локаціях у районі села Сокіл.

На времівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районі Урожайного, половина з них триває.

На придніпровському напрямку ворог скинув шість КАБів у райони Токарівки та Дніпровського.

Теги: #генштаб_зсу

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