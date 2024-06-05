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15:42 05.06.2024

На фронті відбулося 54 бойових зіткнення, ворог найактивніший на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

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На фронті відбулося 54 бойових зіткнення, ворог найактивніший на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Станом на 14:00 середи на лінії фронту вже відбулося 54 бойових зіткнення, ворог проявляє найбільшу активність на покровському напрямку і в Харківській області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На харківському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в бік села Липці, тривають іще три бойові зіткнення в районі Вовчанська.

На куп'янському напрямку ворог збільшив інтенсивність штурмових дій. Окупанти здійснили сім атак біля Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки, тривають бої в напрямку двох останніх населених пунктів.

На сіверському напрямку противник продовжує спроби штурмувати позиції українських захисників у районах Верхньокам'янського, Виїмки та Роздолівки. Загалом на напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень, ЗСУ відбили три атаки, ще дві тривають у напрямку Роздолівки.

На краматорському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, триває один бій біля Білої Гори.

На покровському напрямку кількість боїв зросла більше ніж удвічі порівняно з ранком. Наразі там відбулося 15 бойових зіткнень, із них сім іще тривають поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, а також Сокола, де бій триває в чотирьох локаціях.

На времівському напрямку, за підтримки російської авіації, тривають три бойові зіткнення в напрямку Урожайного. Ще одну атаку там уже відбито.

Противник скинув п'ять керованих авіаційних бомб у район Охрімівки та одну - на Вовчанськ, а також у район села Нове, два КАБи - біля Верхньокам'янського, дві авіабомби - у район Сокола, також ворог завдав трьох авіаударів по районах Желанного, Карлівки та Новоселівки Першої.

Окупанти також завдали ударів некерованими авіаракетами по Ветеринарному та в районах сіл Північне і Дружба.

Теги: #генштаб_зсу

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