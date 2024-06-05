У Рені після відвідування кафе отруїлися 8 дітей, призначено експертизи

Дев'ятеро мешканців міста Рені Одеської області, вісім із яких діти, були госпіталізовані з ознаками харчового отруєння на початку поточного тижня, отримали медичну допомогу і були відпущені додому на амбулаторне лікування, повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції України в Одеській області в середу.

"Під час проведення перевірки ми встановили, що всі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе міста, після чого їм стало погано і вони звернулися до медичного закладу", - розповів начальник відділення поліції №2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.

Про подію правоохоронцям розповіли медики. До них протягом дня з ознаками харчового отруєння надійшли шестеро дітей віком від 7 до 13 років і 38-річна матір із двома дітьми 10 і 12 років.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. "У межах розпочатого провадження призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події", - повідомив Піщанський.