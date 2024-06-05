Події

12:33 05.06.2024

У Рені після відвідування кафе отруїлися 8 дітей, призначено експертизи

1 хв читати
У Рені після відвідування кафе отруїлися 8 дітей, призначено експертизи

Дев'ятеро мешканців міста Рені Одеської області, вісім із яких діти, були госпіталізовані з ознаками харчового отруєння на початку поточного тижня, отримали медичну допомогу і були відпущені додому на амбулаторне лікування, повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції України в Одеській області в середу.

"Під час проведення перевірки ми встановили, що всі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе міста, після чого їм стало погано і вони звернулися до медичного закладу", - розповів начальник відділення поліції №2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.

Про подію правоохоронцям розповіли медики. До них протягом дня з ознаками харчового отруєння надійшли шестеро дітей віком від 7 до 13 років і 38-річна матір із двома дітьми 10 і 12 років.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. "У межах розпочатого провадження призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події", - повідомив Піщанський.

Теги: #отруєння #рені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 16.05.2024
У пункті пропуску "Рені" контрольні служби України та Молдови працюватимуть спільно

У пункті пропуску "Рені" контрольні служби України та Молдови працюватимуть спільно

10:33 18.04.2024
ВАКС засудив мера Рені до дев'яти років позбавлення волі

ВАКС засудив мера Рені до дев'яти років позбавлення волі

06:57 07.12.2023
Студенти Полтавського юридичного інституту, які отруїлися, у стані середньої тяжкості, усі вони їли в "Студентському кафе"

Студенти Полтавського юридичного інституту, які отруїлися, у стані середньої тяжкості, усі вони їли в "Студентському кафе"

10:14 06.12.2023
У Полтаві з отруєнням госпіталізували 27 студентів - обладміністрація

У Полтаві з отруєнням госпіталізували 27 студентів - обладміністрація

18:59 29.11.2023
ГУР проводить розслідування за фактом отруєння дружини Буданова - ЗМІ

ГУР проводить розслідування за фактом отруєння дружини Буданова - ЗМІ

10:30 28.11.2023
Дружину Буданова отруїли, вона перебуває в лікарні - ЗМІ

Дружину Буданова отруїли, вона перебуває в лікарні - ЗМІ

17:10 27.11.2023
Кількість суден у порту "Рені" зросла в 4,3 раза

Кількість суден у порту "Рені" зросла в 4,3 раза

22:21 08.10.2023
Поліція почала розслідування загибелі тварин у Фельдман-екопарку

Поліція почала розслідування загибелі тварин у Фельдман-екопарку

19:34 08.10.2023
У харківському Фельдман-Екопарку заявили про масове отруєння тварин, поліція проводить перевірку

У харківському Фельдман-Екопарку заявили про масове отруєння тварин, поліція проводить перевірку

11:47 08.10.2023
У Львівській області загинуло 5 осіб унаслідок отруєння чадним газом - поліція

У Львівській області загинуло 5 осіб унаслідок отруєння чадним газом - поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Допризовникам і призовникам за кордоном буде надано відтермінування щодо взяття на облік до повернення в Україну або до кінця воєнного стану

Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

ОСТАННЄ

Після ДТП за участю автомобіля поліції у Львові госпіталізовано 7 осіб

Прокуратура повідомила про підозру 73-річному хулігану, який напав на дівчину-волонтера в Києві

Короткочасні дощі та грози в четвер очікуються на північному сході України, в Одеській і західних областях

Україна розраховує на посилення співпраці в галузі ВПК з Туреччиною - Міноборони

Допризовникам і призовникам за кордоном буде надано відтермінування щодо взяття на облік до повернення в Україну або до кінця воєнного стану

Греція видала 100 дозволів на нерегулярні автобусні перевезення для України

Міненерго повідомило про низку надзвичайних ситуацій на шахтах України

Український Червоний Хрест зустрів у Хмельницькому черговий евакпоїзд із Херсона

ЗСУ за добу завдали ударів по 15 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Мінкультури не знало про існування в "Укрінформі" списків т. зв. небажаних спікерів - Карандєєв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА