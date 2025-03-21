У Львівській області літнє подружжя загинуло від отруєння чадним газом

Двоє людей загинули у Львівській області внаслідок отруєння чадним газом, повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Інцидент трапився зранку 20 березня у селі Чижиків поблизу Львова.

"У приватному житловому будинку по вулиці Шевченка отруїлися, ймовірно, чадним газом двоє людей – 84-річний чоловік та його 80-річна дружина. Внаслідок події зазначені особи загинули", – вказано у повідомленні департаменту.

Обставини інциденту з’ясовують працівники правоохоронних органів.