Двоє чоловіків, які прийшли по гуманітарну допомогу, постраждали від обстрілу на Херсонщині

Російська армія завдала удару по с. Інгулець Херсонської області під час видачі гуманітарної допомоги: постраждали двоє чоловіків, їх доправили до лікарні, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 і 47 років. Постраждалих доправили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їм допомогу", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в середу.