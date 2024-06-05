Події

11:40 05.06.2024

Двоє чоловіків, які прийшли по гуманітарну допомогу, постраждали від обстрілу на Херсонщині

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Російська армія завдала удару по с. Інгулець Херсонської області під час видачі гуманітарної допомоги: постраждали двоє чоловіків, їх доправили до лікарні, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 і 47 років. Постраждалих доправили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їм допомогу", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в середу.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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