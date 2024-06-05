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Із 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей

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Із 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей

За час повномасштабного вторгнення держава-агресорка вбила 551 українську дитину, ще 1 368 дітей було поранено, повідомив у вівторок в ефірі національного телемарафону генеральний прокурор Андрій Костін.

"Але війна почалася не 2022 року, а 2014-го. Відтоді росія позбавила життя понад 800 українських дітей. Ми ще не знаємо справжніх масштабів злочинів, скоєних на окупованих територіях, до яких не маємо доступу", - зазначив Костін.

Він наголосив, що розслідування злочинів проти дітей - один із пріоритетів для слідчих і прокурорів. Станом на зараз ведеться понад 3 800 кримінальних проваджень. Встановлено 54 особи, їм оголошено підозри. У 43 кримінальних провадженнях слідство завершено, обвинувальні вироки передано до суду. За воєнні злочини проти дітей уже засуджено 31 особу.

"У справі депортації продовжуємо щоденну співпрацю з Офісом прокурора МКС, який минулого року відкрив польовий офіс у Києві. Ми постійно обмінюємося доказами та інформацією. Видані МКС ордери на арешт - лише перший результат", - інформував генпрокурор.

За його словами, у межах національного переслідування ідентифіковано 7 підозрюваних у незаконному переміщенні українських дітей. Серед них - депутат російського парламенту та особа, наближена до керівника партії "справедлива росія".

"Також об'єднуємо зусилля міжнародних партнерів, бо одна справа - покарати причетних, а інша - повернути дітей додому якомога швидше. Міжнародна коаліція, створена з цією метою в рамках реалізації Формули миру президента Зеленського, налічує понад 36 країн і працює активно. Уже є результати: повернення груп дітей", - заявив Костін.

 

 

 

Теги: #війна #діти #жертви

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