Генштаб: З 5 до 13 червня в Києві та області пройдуть командно-штабні навчання з військовими частинами

У період з 5 до 13 червня в межах міста Києва та області буде проведено командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони столиці, повідомляє Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці у фейсбуці.

"Під час навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних і протидиверсійних підрозділів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що метою навчань є відпрацювання бойових і спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником усього спектра наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

"У зв'язку з проведенням навчань здійснюватимуться переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни та заборону на фото, відеозйомку пересування наших військ", - попередили громадян у Генштабі.