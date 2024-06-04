Події

23:09 04.06.2024

Окупанти ввечері обстріляли Херсон, унаслідок влучень у важкому стані госпіталізовано чоловіка

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Окупанти ввечері обстріляли Херсон, унаслідок влучень у важкому стані госпіталізовано чоловіка

Російські окупанти ввечері обстріляли Корабельний район Херсона, унаслідок влучань у важкому стані госпіталізовано чоловіка, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Телеграм-каналі.

"Після 21.00 армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Корабельний район Херсона. Наразі в одну з херсонських лікарень у важкому стані госпіталізовано чоловіка 63 років", - йдеться в повідомленні.

"Потерпілий на момент ворожої атаки перебував у гаражі у власному дворі", - додав Мрочко.

 

Теги: #україна #херсон #обстріл

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