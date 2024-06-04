Росіяни скинули близько 300 авіабомб поблизу Вовчанська з 10 травня - ОСУВ "Хортиця"

Росіяни скинули приблизно 300 авіабомб біля міста Вовчанськ (Харківська область) з 10 травня, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"За добу окупанти скинули на Харків і область близько 30 керованих авіабомб. Вранці окупанти скинули КАБ на Куп'янськ. У районі міста Вовчанськ з 10 травня окупанти скинули близько 300 авіабомб", - сказав Волошин.

Він зазначив, що російські терористи не припиняють тероризувати Харківську область авіаударами зі своєї території - продовжують бити керованими авіаційними бомбами і знищувати цивільну інфраструктуру.