Події

18:58 04.06.2024

Росіяни скинули близько 300 авіабомб поблизу Вовчанська з 10 травня - ОСУВ "Хортиця"

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Росіяни скинули приблизно 300 авіабомб біля міста Вовчанськ (Харківська область) з 10 травня, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"За добу окупанти скинули на Харків і область близько 30 керованих авіабомб. Вранці окупанти скинули КАБ на Куп'янськ. У районі міста Вовчанськ з 10 травня окупанти скинули близько 300 авіабомб", - сказав Волошин.

Він зазначив, що російські терористи не припиняють тероризувати Харківську область авіаударами зі своєї території - продовжують бити керованими авіаційними бомбами і знищувати цивільну інфраструктуру.

Теги: #харківська_область #авіабомби

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