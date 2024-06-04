Кількість бойових зіткнень з опівночі зросла до 62, окупанти інтенсивно обстрілюють прикордоння на Сумщині й Чернігівщині - Генштаб ЗСУ

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті російсько-української війни від початку поточної доби зросла до 64, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 17:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Терористичні війська зі своєї території продовжують бити артилерією по прикордонню Сумщини та Чернігівщини", - йдеться у зведенні.

На покровському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 16 штурмових дій окупантів, ще 17 боїв тривають. На куп'янському напрямку відбито вже вісім ворожих атак, три тривають поблизу Стельмахівки та Берестового. На курахівському напрямку кількість атак зросла до чотирьох, відбито дві з них, дві тривають.

На времівському напрямку три атаки ворога успішно відбито, ще дві тривають у районі Урожайного. На харківському напрямку окупанти здійснили три безуспішні атаки. На краматорському триває бій у районі Андріївки.

Окупанти завдали авіаударів керованими авіабомбами по Вовчанську Харківської області, Архангельському та Водяному Донецької області. Низку населених пунктів атаковано некерованими авіаракетами, які запускають з вертольотів.

Станом на 13:00 повідомлялося про 42 бойові зіткнення, 25 із них припали на покровський напрямок.