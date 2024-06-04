Унаслідок ракетного удару по Криворізькому району постраждав чоловік - голова ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровської області, внаслідок атаки постраждав 69-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя. Постраждав 69-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено приватний будинок", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Наслідки обстрілу уточнюють.