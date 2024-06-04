Події

15:38 04.06.2024

Унаслідок ракетного удару по Криворізькому району постраждав чоловік - голова ОВА

1 хв читати
Унаслідок ракетного удару по Криворізькому району постраждав чоловік - голова ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровської області, внаслідок атаки постраждав 69-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя. Постраждав 69-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено приватний будинок", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Наслідки обстрілу уточнюють.

Теги: #дніпропетровська_область #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:20 04.06.2024
У Дніпропетровській області збито ворожий БпЛА - голова ОВА

У Дніпропетровській області збито ворожий БпЛА - голова ОВА

11:43 02.06.2024
У Дніпропетровській області знищено 1 ворожий БпЛА - ВК "Восток"

У Дніпропетровській області знищено 1 ворожий БпЛА - ВК "Восток"

05:56 31.05.2024
КМВА: Ворог завдав по Києву ракетного удару, виникла пожежа

КМВА: Ворог завдав по Києву ракетного удару, виникла пожежа

03:14 31.05.2024
По Новобаварському району Харкова вдарили 5 балістичними ракетами, троє загиблих - прокуратура

По Новобаварському району Харкова вдарили 5 балістичними ракетами, троє загиблих - прокуратура

10:46 29.05.2024
Унаслідок ракетного удару на Сумщині вранці загинуло двоє людей, троє поранені - ОВА

Унаслідок ракетного удару на Сумщині вранці загинуло двоє людей, троє поранені - ОВА

07:57 29.05.2024
Ворог двічі за ніч обстріляв Нікополь з артилерії

Ворог двічі за ніч обстріляв Нікополь з артилерії

11:17 28.05.2024
У Дніпропетровській і Запорізькій областях збито два "Шахеди" - ПК "Схід"

У Дніпропетровській і Запорізькій областях збито два "Шахеди" - ПК "Схід"

07:46 28.05.2024
Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої та реактивної артилерії, є постраждалий

Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої та реактивної артилерії, є постраждалий

12:30 26.05.2024
Кількість загиблих у Харкові зросла до 14 - голова ОВА

Кількість загиблих у Харкові зросла до 14 - голова ОВА

18:58 22.05.2024
Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено агрофірму, житловий будинок - голова ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено агрофірму, житловий будинок - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мир виглядатиме як неможливість для РФ будь-коли окупувати Україну, і це не означає членство країни в НАТО - Байден

Кабмін продовжив ще на 2 місяці відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

Польські протестувальники блокують рух вантажівок у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - Держприкордонслужба

У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

ОСТАННЄ

Російські війська обстрілюють прибережні райони Херсона - Мрочко

Мир виглядатиме як неможливість для РФ будь-коли окупувати Україну, і це не означає членство країни в НАТО - Байден

Колишнього залізничника, який постачав росармію паливом під час окупації Куп'янська, засуджено до 10 років в'язниці - прокуратура

На півдні ворог накопичив невелику кількість сил, але це все одно не той ресурс, який здатен прорвати лінію оборони - Плетенчук

Кабмін України продовжив на 6 місяців роботу паспортного сервісу ДП "Документ" для українців за кордоном

На лінії фронту відбулося 42 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

Стефанчук доручив підготувати звернення до Кабміну щодо дотримання його представниками дрес-коду у ВР

ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні

Протягом останніх трьох діб сектор Авдіївка-Покровськ залишався основним напрямком російських сил - британська розвідка

СБУ повідомила про підозру в державній зраді дружині ексдепутата Маркова - співвласниці російської ІТ-компанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА