Події

15:02 04.06.2024

На лінії фронту відбулося 42 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

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На лінії фронту відбулося 42 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Від початку поточної доби, 4 червня, на лінії фронту відбулося 42 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Наші воїни жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії російських загарбників, знищують піхоту і техніку", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів артилерією зі своєї території по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Так, з напрямку Єлизаветівка (рф) завдано удару по Кіндратівці, із Сухіновки (рф) по Катеринівці, з Кириловки (рф) по Єліному.

Також російські терористи зі своєї території продовжують завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по Харківській області. Зокрема, ворог завдав удару двома КАБами по Вільчі.

На куп'янському напрямку від початку доби українськими військами відбито три атаки в районі Синьківки та Ямполя. Ще два бойові зіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На сіверському напрямку українські захисники відбили один ворожий штурм поблизу Білогорівки.

Тричі загарбники спробували атакувати на краматорському напрямку, біля Кліщіївки та Калинівки. Обидві спроби були невдалими. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Підрозділи сил оборони контролюють ситуацію.

"На покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій від початку доби тут зросла до 25", - зазначають у Генштабі.

Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Калинового, Новопокровського. 11 атак українські воїни відбили, ще 14 - тривають. Ситуація напружена, але контрольована.

На курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили одну штурмову дію біля Красногорівки, ще одне бойове зіткнення триває.

На времівському напрямку ворог тричі атакував біля Старомайорського, Костянтинівки та Золотої Ниви. Успіху не мав. Втрат позицій не допущено.

На оріхівському напрямку російські війська намагалися потіснити українські підрозділи в районі Роботиного. Зазнали невдачі та відійшли.

На придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, агресор намагався двічі штурмувати українські позиції поблизу Кринок. Атаки відбито. Ситуація контрольована.

На решті напрямків ситуація без особливих змін.

Теги: #генштаб_зсу

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