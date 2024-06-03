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13:56 03.06.2024

Спікер парламенту Грузії підписав закон про іноагентів

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Спікер парламенту Грузії підписав закон про іноагентів

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі в понеділок підписав закон "Про прозорість іноземного впливу" після того, як президент країни Саломе Зурабішвілі відмовилася його підписувати.

"Я підписав закон "Про прозорість іноземного впливу", - сказав Папуашвілі на брифінгу.

Він повідомив, що неурядові організації, які отримують понад 20% коштів з-за кордону, повинні будуть подати в Мін'юст декларації про доходи.

Закон про прозорість іноземного впливу парламент Грузії ухвалив 14 травня. Зурабішвілі наклала на закон вето 18 травня. Парламент 28 травня подолав вето президента.

Теги: #закон #грузія

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