Війська РФ за минулу добу завдали 4 ракетних і 39 авіаційних ударів по більш ніж 20 населених пунктах України - Генштаб

За минулу добу війська РФ завдали чотирьох ракетних ударів, 39 авіаційних ударів і понад 2,5 тис. обстрілів із різних типів озброєнь, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 10:30 понеділка.

"Протягом минулої доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ і населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 39 авіаударів із застосуванням 63 КАБів, понад 2500 обстрілів із різних типів озброєння, зокрема 89 із застосуванням реактивних систем залпового вогню", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що окупанти завдавали авіаційних ударів у районах населених пунктів Стариця, Білий Колодязь, Вовчанськ, Іванівка, Старий Салтів, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Шестакове, Зелене, Нескучне, П'ятихатки Харківської області та по місту Харкову з повітряного простору Російської Федерації (із районів російських населених пунктів Середа, Короча і Шебекіно Бєлгородської області); Лиман, Костянтинівка, Дружба, Прогрес, Євгенівка, Карлівка, Олександропіль, Курахове Донецької області; Нове Запоріжжя, П'ятихатки Запорізької області.