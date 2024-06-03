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06:46 03.06.2024

Зеленський обговорив із президентом Філіппін питання двосторонніх відносин

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Зеленський обговорив із президентом Філіппін питання двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим.

"Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Також Володимир Зеленський повідомив, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі в поточному році "для зміцнення двостороннього співробітництва".

Крім того, сторони обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру і важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії.

"Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", - наголосив президент.

Президенти обговорили інші питання двостороннього співробітництва, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

Як повідомляє пресслужба президента, дипломатичні відносини між Україною та Філіппінами тривають 32 роки. Їх офіційно встановили 7 квітня 1992-го.

Філіппіни підтримали нашу країну в голосуванні за резолюцію про територіальну цілісність України під час засідання Генеральної Асамблеї ООН 27 березня 2014 р., а також рішуче засудили російську агресію після початку повномасштабного вторгнення.

За даними Бюро імміграції Республіки Філіппіни, на травень 2024 року в країні проживає 95 українців.

 

 

Теги: #україна #зустріч #зеленський #філіппіни

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