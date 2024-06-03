На фронті відбулося 60 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Станом на 22:30 неділі кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 60, найбільш гарячою ситуація була на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, на Покровському напрямку підрозділи нашого угруповання відбили 17 атак противника. Свою активність ворог концентрував у районах Новоолександрівки та Сокола. Наразі все ще тривають бойові дії поблизу останнього. Сили оборони вживають активних заходів для недопущення просування ворога.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили сім спроб противника вклинитися в нашу оборону неподалік Калинівки, Кліщіївки та Андріївки. Втрат позицій і територій не допущено.

На Сіверському напрямку впродовж доби наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Виїмки та Роздолівки. Поблизу останньої обстановка залишається напруженою - триває бій.

На Курахівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, п'ять із яких успішно відбито нашими воїнами. Триває бій у районі Красногорівки.

На Куп'янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Усі атаки російських загарбників відбиті в районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське.