Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів країн "Великої сімки" (G7), яка пройде з 13 до 15 червня в Апулії, Італія, повідомляє в неділю агентство ANSA.
Участь президента України підтвердила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні (Giorgia Meloni) на зустрічі з журналістами в садах Квіринале з нагоди Дня Республіки.
Очікується, що до конференції приєднаються "щонайменше п'ятнадцять" запрошених гостей, включно з країнами та міжнародними інституціями.
Мелоні не уточнила, в якому форматі до саміту приєднається Володимир Зеленський.