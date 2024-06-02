Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів країн "Великої сімки" (G7), яка пройде з 13 до 15 червня в Апулії, Італія, повідомляє в неділю агентство ANSA.

Участь президента України підтвердила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні (Giorgia Meloni) на зустрічі з журналістами в садах Квіринале з нагоди Дня Республіки.

Очікується, що до конференції приєднаються "щонайменше п'ятнадцять" запрошених гостей, включно з країнами та міжнародними інституціями.

Мелоні не уточнила, в якому форматі до саміту приєднається Володимир Зеленський.