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20:30 02.06.2024

Зеленський привітав Галлу Томасдоттір із перемогою на виборах президента Ісландії: Сподіваюся на спільну роботу зі зміцнення партнерства та забезпечення миру

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Зеленський привітав Галлу Томасдоттір із перемогою на виборах президента Ісландії: Сподіваюся на спільну роботу зі зміцнення партнерства та забезпечення миру

Президент України Володимир Зеленський привітав Галлу Томасдоттір (Halla Tоmasdоttir) із перемогою на президентських виборах, що відбулися в суботу, в Ісландії та висловив сподівання на зміцнення міждержавного співробітництва і забезпечення миру в Європі та за її межами.

"Я ціную її рішучу підтримку України та сподіваюся на спільну роботу зі зміцнення українсько-ісландського партнерства, а також із забезпечення справедливого та міцного миру в Європі та за її межами. Я також вдячний Ісландії за підтримку Формули миру та зобов'язання взяти участь у першому Саміті миру. Бажаю Галлі Томасдоттір успішної та плідної роботи на благо ісландського народу і всієї нашої Європи", - написав Зеленський у соцмережі Х у неділю.

 

 

 

Теги: #президенти #співпраця #ісландія

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