Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність якихось серйозних контактів із Китаєм на високому рівні, оскільки цього не бажає китайська сторона.

"Щодо нашої сторони - ми запрошували (Китай - ІФ-У) не тільки на Саміт (миру - ІФ-У). Ми багато разів хотіли зустрітися на різних рівнях із представниками Китаю. Я хотів зустрітися з лідером. Я говорив із ним десь рік тому телефоном. Ми говорили про підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Наші позиції тоді збігалися", - заявив Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі в неділю.

Після цього, як розповів президент, "я хотів зустрітися і провести діалог (із Сі Цзіньпіном - ІФ-У), хотів (особисто - ІФ-У) запросити на Саміт миру й обговорити двосторонні відносини; вважаю, що нам є про що говорити".

"Чому? Тому що найбільший товарообіг був, особливо агропромисловість, металургія - до війни, поки РФ не блокувала море. Це свідчить про політику України, яка абслолютно відкрита, і тут є ринкова економіка. На жаль, на сьогодні контактів із Китаєм потужних у нас немає через те, що цього не хоче китайська сторона", - констатував Зеленський.

Відповідаючи на уточнювальні запитання журналістів, чи були у Зеленського або його команди якісь зустрічі з представниками Китаю в Сінгапурі, президент України сказав, що ні.

Водночас Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає сигнал з Китаю щодо того, що вони не будуть підтримувати і брати участь у Саміті миру.

Говорячи про роль КНР у цьому питанні, президент України зазначив, що "Китаю є що робити на Саміті миру".

"Ядерна безпека і продовольча - ці два з трьох пунктів. Безумовно, було б дуже непогано, щоб Китай допоміг розв'язати ці проблеми. Передусім, ви пам'ятаєте, що в нас був Будапештський меморандум, були потужні гаранти. Ми б дуже хотіли, щоб ці країни, включно з Китаєм, бачили вихід із ситуації, яка може принести ризики всьому світові, тому що окупована ЗАЕС - 6 блоків можуть вибухнути. Вона замінована. Гроссі (глава МАГАТЕ - ІФ-У) говорить про високий ризик викиду. Це ризик для світу. Тут Китай має бути присутнім. Раніше їхня позиція не відрізнялася від інших держав за цим пунктом - безпека і невикористання атомної станції як ядерної зброї", - сказав Зеленський.

"У продовольчій безпеці вони теж мають бути зацікавлені. У нас був найбільший товарообіг. Вони підтримували територіальну цілісність. Тому їм є що робити на цьому Саміті", - резюмував президент України.