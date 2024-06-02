Деякі союзники обмежують використання F-16 для ударів по території РФ, що ускладнить Україні проведення військових операцій - ISW

Окремі західні уряди пропонують різну політику щодо майбутнього використання Україною наданих винищувачів F-16, що ускладнює проведення військових операцій з їхнім використанням, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Так, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив 28 травня, що Україна зможе використовувати поставлені Бельгією F-16 тільки на території України. "Однак із заяви Де Кроо неясно, чи дозволить Бельгія Україні використовувати поставлені F-16 для завдання ударів по території Росії з українського повітряного простору", - зазначає ISW.

Водночас влада Нідерландів не встановила обмежень на використання Україною поставлених F-16, заявивши, що Україна може використовувати F-16 над або на території Росії, якщо дотримуватиметься статті 51 Статуту ООН і міжнародного гуманітарного права.

В огляді ISW наголошується, що стаття 51 Статуту ООН, зокрема, передбачає, що "ніщо в цьому Статуті не може обмежувати невід'ємне право на індивідуальну або колективну самооборону, якщо збройний напад станеться проти" держави-члена ООН. Таким чином, українські удари по території Росії в контексті російського вторгнення є частиною невід'ємного права України на самооборону.

"Тривалі зміни в політиці західних урядів щодо F-16 змусять Україну відстежувати, які літаки можуть використовувати українські сили, а які не можуть використовуватися для завдання певних ударів, що ускладнює здатність України планувати й проводити авіаційні операції з використанням F-16", - зробили висновки аналітики ISW.