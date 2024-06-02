Міністр оборони Китаю заявляє про відсутність поставок зброї Росії
Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін розв'язаної Росією війни проти України, заявив міністр оборони Китаю Дон Цзюнь (Dong Jun) на конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі в неділю.
"Ми ніколи не постачали зброю жодній зі сторін конфлікту. Ми посилили контроль над експортом товарів подвійного призначення і ніколи не робили нічого, що могло б роздмухати вогонь", - сказав він під час виступу.
За словами Дон Цзюня, Китай відповідально просуває мирні переговори і "твердо стоїть на боці миру і діалогу".
Під час сесії запитань і відповідей міністру оборони Китаю поставили запитання про те, яких конкретних і негайних дій можна очікувати від Китаю щодо забезпечення миру в Україні, наприклад, про власну мирну конференцію, в якій візьмуть участь Росія та Україна, однак Дон Цзюнь зосередився на відповідях на запитання про Тайвань і ситуацію в регіоні.