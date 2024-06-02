Події

06:51 02.06.2024

Китайський безекіпажний космічний корабель приземлився на зворотному боці Місяця для історичної місії

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Китайський безекіпажний космічний корабель приземлився на зворотному боці Місяця для історичної місії

Китайський безекіпажний космічний корабель Chang'e-6 у неділю, 2 червня, здійснив посадку на зворотному боці Місяця. Це знаменна подія, метою якої є отримання перших у світі зразків гірських порід і ґрунту з темної місячної півкулі, повідомляє Reuters.

Корабель Chang'e-6, оснащений безліччю інструментів і власною ракетою-носієм, приземлився в гігантському кратері Південного полюса - улоговині Ейткен на оберненому до космосу боці Місяця. Як ідеться в заяві Китайського національного космічного управління (CNSA), місія "пов'язана з багатьма інженерними інноваціями, високими ризиками і великими труднощами".

Посадка підвищує статус космічної могутності Китаю в глобальному пориві до Місяця, де країни, зокрема Сполучені Штати, сподіваються експлуатувати місячні мінерали для забезпечення довгострокових місій астронавтів і місячних баз протягом наступного десятиліття., зазначає Reuters.

 

 

 

Теги: #місяць #китай #космос

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