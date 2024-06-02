Росія знову атакує Україну з повітря, помічено кілька груп ударних БпЛА

У ніч на 2 червня Росія знову атакує Україну ударними безпілотниками, кілька груп рухаються в південних областях, повідомляють Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграм-каналі.

«1. Група ударних БпЛА в Одеській області північно-західним курсом у напрямку Вінницької області. 2. Група ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини в північному напрямку. 3. Ударні БпЛА з Херсонщини в північно-західному напрямку. 4. Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини", - сказано в повідомленні.