Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії - зустріч Зеленського з президентом Індонезії

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський на полях щорічного Азійського безпекового саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі зустрівся з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.

Президент України ще раз привітав із перемогою новообраного в березні цього року лідера Індонезії, повідомила пресслужба Зеленського.

"Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначив під час зустрічі Зеленський.

Лідери обговорили прогрес у реалізації Української Формули миру, яку Зеленський презентував саме під час онлайн-звернення до учасників саміту G20 в Індонезії 2022 року.

Глава Української держави висловив сподівання на участь Індонезії в Глобальному саміті миру на найвищому рівні.

Також під час зустрічі лідери обговорили напрями двостороннього співробітництва. Зокрема, Зеленський зазначив, що незважаючи на спроби Росії перешкоджати цивільному судноплавству в Чорному морі, Україна готова наростити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію.

Президент України наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) і прагне отримати статус Секторального діалогового партнера Асоціації.