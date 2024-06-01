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18:33 01.06.2024

Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії - зустріч Зеленського з президентом Індонезії

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Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії - зустріч Зеленського з президентом Індонезії
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський на полях щорічного Азійського безпекового саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі зустрівся з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.

Президент України ще раз привітав із перемогою новообраного в березні цього року лідера Індонезії, повідомила пресслужба Зеленського.

"Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначив під час зустрічі Зеленський.

Лідери обговорили прогрес у реалізації Української Формули миру, яку Зеленський презентував саме під час онлайн-звернення до учасників саміту G20 в Індонезії 2022 року.

Глава Української держави висловив сподівання на участь Індонезії в Глобальному саміті миру на найвищому рівні.

Також під час зустрічі лідери обговорили напрями двостороннього співробітництва. Зокрема, Зеленський зазначив, що незважаючи на спроби Росії перешкоджати цивільному судноплавству в Чорному морі, Україна готова наростити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію.

Президент України наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) і прагне отримати статус Секторального діалогового партнера Асоціації.

Теги: #індонезія #зеленський

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