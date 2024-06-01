Унаслідок ворожих атак за добу постраждали понад 60 цивільних осіб, серед них щонайменше дев’ятеро дітей - Клименко

За минулу добу зафіксовано майже 600 ворожих обстрілів, унаслідок яких постраждали понад 60 цивільних осіб, серед них діти, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ворог ударив по енергетичних і цивільних об'єктах. ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі на об'єктах критичної інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За даними Клименка, у Львівській області внаслідок атаки травмовано 4 людини, у Харківській - 12, у Нікополі (Дніпропетровська обл.) - 4.

Він уточнив, що серед постраждалих на базі відпочинку в Харківській області вагітна жінка і 8 дітей віком від 3 до 17 років. "У всіх постраждалих стан середньої тяжкості, в однієї дитини - гостра реакція на стрес".

За словами Клименка, у Нікополі на Дніпропетровщині ворожий FPV-дрон атакував маршрутний автобус. "Поранено 4 людини, серед них - дитина".

"Загалом за минулу добу зафіксовано майже 600 ворожих обстрілів, унаслідок яких постраждали понад 60 цивільних осіб", - повідомив Клименко.