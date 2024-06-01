Події

09:39 01.06.2024

Унаслідок ворожих атак за добу постраждали понад 60 цивільних осіб, серед них щонайменше дев’ятеро дітей - Клименко

1 хв читати
Унаслідок ворожих атак за добу постраждали понад 60 цивільних осіб, серед них щонайменше дев’ятеро дітей - Клименко

За минулу добу зафіксовано майже 600 ворожих обстрілів, унаслідок яких постраждали понад 60 цивільних осіб, серед них діти, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ворог ударив по енергетичних і цивільних об'єктах. ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі на об'єктах критичної інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За даними Клименка, у Львівській області внаслідок атаки травмовано 4 людини, у Харківській - 12, у Нікополі (Дніпропетровська обл.) - 4.

Він уточнив, що серед постраждалих на базі відпочинку в Харківській області вагітна жінка і 8 дітей віком від 3 до 17 років. "У всіх постраждалих стан середньої тяжкості, в однієї дитини - гостра реакція на стрес".

За словами Клименка, у Нікополі на Дніпропетровщині ворожий FPV-дрон атакував маршрутний автобус. "Поранено 4 людини, серед них - дитина".

"Загалом за минулу добу зафіксовано майже 600 ворожих обстрілів, унаслідок яких постраждали понад 60 цивільних осіб", - повідомив Клименко.

Теги: #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:23 01.06.2024
Російська армія за добу 23 рази обстріляла прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей

Російська армія за добу 23 рази обстріляла прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей

09:11 01.06.2024
Убито двох і поранено вісьмох людей унаслідок російської атаки Донецької області - поліція

Убито двох і поранено вісьмох людей унаслідок російської атаки Донецької області - поліція

08:31 01.06.2024
ППО збила дев’ять ракет і десять шахедів у Дніпропетровській області, поранено чотирьох людей, серед них семирічна дівчинка

ППО збила дев’ять ракет і десять шахедів у Дніпропетровській області, поранено чотирьох людей, серед них семирічна дівчинка

08:03 01.06.2024
Ворог за добу 546 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

Ворог за добу 546 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

07:16 01.06.2024
Окупанти масовано атакували Запоріжжя, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури

Окупанти масовано атакували Запоріжжя, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури

07:03 01.06.2024
Окупанти здійснили 24 обстріли Сумської області, зафіксовано 131 вибух

Окупанти здійснили 24 обстріли Сумської області, зафіксовано 131 вибух

08:04 31.05.2024
Ворог обстріляв Херсон і 21 населений пункт області, одна людина загинула

Ворог обстріляв Херсон і 21 населений пункт області, одна людина загинула

07:05 31.05.2024
Російські війська за добу 372 рази вдарили по восьми населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Російські війська за добу 372 рази вдарили по восьми населених пунктах Запорізької області, є руйнування

22:17 30.05.2024
Окупанти за минулий день 14 разів обстріляли 7 громад Сумської області

Окупанти за минулий день 14 разів обстріляли 7 громад Сумської області

20:33 30.05.2024
Унаслідок російського авіаудару в Херсонській області пошкоджено школу

Унаслідок російського авіаудару в Херсонській області пошкоджено школу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

Знайдено ще одного загиблого внаслідок нічної ракетної атаки на Харків 31 травня

Убито двох і поранено вісьмох людей унаслідок російської атаки Донецької області - поліція

ППО збила дев’ять ракет і десять шахедів у Дніпропетровській області, поранено чотирьох людей, серед них семирічна дівчинка

Українські сили ліквідували 35 ракет і 46 дронів противника

ОСТАННЄ

У МИКОЛАЄВІ ЧУЛИ ВИБУХ - МЕР

McDonald's розпочав реконструкцію ресторану поруч із Центральним залізничним вокзалом у Києві

Сили оборони минулої доби уразили, зокрема, дві локації ворога, чотири пункти управління та засіб ППО

Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

РФ вночі завдала удару по двох ГЕС - "Укргідроенерго"

Гарантована незалежність України буде завжди надійним захистом кожній дитині в нашій державі - Зеленський

Поїзд з України до Хелма до 30 серпня висаджуватиме пасажирів на станції Дорогуськ у зв'язку з ремонтними роботами

У Львівській області ворожі ракети уразили три об'єкти критичної інфраструктури, постраждали чотири людини

У Вінницькій області на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа від падіння уламків збитого БПЛА

Від початку року російські війська захопили 752 кв.км території України - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА