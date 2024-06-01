Байден очікує більш тісної співпраці з Бельгією щодо України

Президент США Джозеф Байден очікує на тіснішу співпрацю з Бельгією щодо України.

"Сьогодні я вітав прем'єр-міністра Бельгії (Олександра – ІФ-У) Де Кроо в Білому домі, щоб обговорити нашу спільну відданість захисту України перед війною з Росією і визнати внесок Бельгії в трансатлантичну безпеку", - написав Байден у соцмережі Х.

Він зазначив, що "чекає майбутнього тіснішого співробітництва".

Як повідомлялося, у питанні підтримки України у її боротьбі проти російської агресії робити потрібно більше, швидше та краще, переконаний прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.