Події

03:11 01.06.2024

Байден очікує більш тісної співпраці з Бельгією щодо України

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Байден очікує більш тісної співпраці з Бельгією щодо України

Президент США Джозеф Байден очікує на тіснішу співпрацю з Бельгією щодо України.

"Сьогодні я вітав прем'єр-міністра Бельгії (Олександра – ІФ-У) Де Кроо в Білому домі, щоб обговорити нашу спільну відданість захисту України перед війною з Росією і визнати внесок Бельгії в трансатлантичну безпеку", - написав Байден у соцмережі Х.

Він зазначив, що "чекає майбутнього тіснішого співробітництва".

Як повідомлялося, у питанні підтримки України у її боротьбі проти російської агресії робити потрібно більше, швидше та краще, переконаний прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

Теги: #україна #байден #сша #бельгія

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