Французька спецслужба повідомила про затримання та арешт підозрюваного в підготовці теракту на Олімпіаді

Генеральна дирекція внутрішньої безпеки (DGSI) МВС Франції повідомила про запобігання теракту, який планувалося здійснити на футбольних матчах у Сент-Етьєні на літніх Олімпійських іграх, передає в п'ятницю телеканал BFMTV.

Повідомляється, що "18-річний громадянин Росії чеченського походження був заарештований 22 травня співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки". За відомостями поліцейського джерела, на яке посилається BFMTV, його підозрюють у бажанні скоїти "ісламістський" напад під час змагань з футболу, запланованих у Сент-Етьєні в межах Олімпійських ігор 2024 року в Парижі".

За першими даними розслідування, підозрюваний готував теракт на стадіоні "Жоффруа Гішар", який має прийняти кілька олімпійських футбольних матчів. Злочин, що готувався, на думку слідства, було задумано проти глядачів і представників сил порядку, затримали його після того, як він провів вивчення місця скоєння теракту.

"У неділю, 26 травня, йому було пред'явлено обвинувачення як керівнику злочинної терористичної спільноти з метою підготовки злочинів проти людей, повідомили в Національній антитерористичній прокуратурі (PNAT). Потім його помістили під варту. Наразі слідство триває в межах судового розслідування", - зазначено в повідомленні.

Водночас, за інформацією BFMTV, затриманий заперечує планування теракту і розвідку місцевості. Водночас він визнав "розмови" в застосунках для обміну зашифрованими повідомленнями, заявляючи, що у нього не було намірів діяти.

За даними BFMTV, за допомогою зашифрованих повідомлень підозрюваний спілкувався з людьми, пов'язаними з ДАІШ, та іншими представниками ісламістського руху.

Під час обшуку слідчі виявили в його комп'ютері фотографію стадіону. Джерело в поліції також повідомило телеканалу, що в телефоні підозрюваного записано відео зі стадіону "Жоффруа Гішар".

Телеканал зазначає, що молода людина до цього затримання не була помічена органами порядку в протиправній діяльності. Він прибув до Франції з батьками 2023 року.

На стадіоні "Жоффруа Гішар" заплановано шість футбольних матчів чоловічого і жіночого олімпійських турнірів із 24 до 31 липня.