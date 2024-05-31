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15:24 31.05.2024

Україна та ще 17 країн-учасниць Договору про Антарктику заблокували надання Білорусі статусу консультативної сторони - Міносвіти

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Україна і ще 17 країн-учасниць Договору про Антарктику заблокували надання Білорусі статусу консультативної сторони, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Україна та ще 17 країн-учасниць Договору про Антарктику заблокували надання білорусі статусу консультативної сторони договору, а отже, і права голосу в рішеннях щодо Антарктики. Також заблокована концепція "багатополярного світу", яку росія хоче впровадити замість концепцій міжнародного права та світового порядку", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти з посиланням на директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого за підсумками 46-ї Консультативної наради з питань Договору про Антарктику, що завершилася 30 травня в Індії.

Зазначається, що РФ другий рік активно лобіює надання Білорусі статусу консультативної сторони договору.

Крім того, не отримала підтримки і концепція "багатополярного світу" Росії про необхідність врахування в Антарктиці "особливих культурних моделей".

"Росія та її головний антарктичний союзник Китай заблокували резолюції щодо гендерної рівності та природоохоронних питань", - зазначив Дикий.

Ідеться, зокрема, про такі важливі для збереження природи Антарктики ініціативи: створення нового району під особливою охороною недалеко від станції "Академік Вернадський" на островах та узбережжі континенту; надання імператорському пінгвіну статусу охоронюваного виду; запобігання розповсюдженню мікропластику, що забруднює унікальну природу Антарктики.

Теги: #міносвіти

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