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12:47 31.05.2024

Україна в п'ятницю укладе угоди про безпеку з Норвегією та Ісландією - Зеленський

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Україна на саміті "Україна - Північна Європа" в п'ятницю в Стокгольмі укладе угоди про безпеку з Норвегією та Ісландією, повідомив президент Володимир Зеленський на церемонії підписання такої угоди зі Швецією.

"Сьогодні ми укладемо три нові угоди про безпеку: Україна та Швеція, а також із нашими скандинавськими партнерами - Норвегією та Ісландією. Ми разом обговоримо наші наступні кроки, як уже сказав прем'єр-міністр, щодо виробництва зброї та нашої дипломатії", - сказав Зеленський.

Він подякував Швеції за підтримку України з найперших днів повномасштабної війни, зазначивши, що Швеція є одним зі світових лідерів у захисті мирного життя в Україні.

Президент України зазначив, що Росія намагається розширити війну і зірвати мирний саміт у Швейцарії в середині червня цього року.

"Очевидно, що Росія готується до прикордонних провокацій у Балтійському регіоні. Тільки разом ми зможемо зупинити безумство з Москви. Ми маємо виконати цю роботу якнайшвидше", - наголосив Зеленський.

Зі свого боку прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на церемонії укладення зазначив, що запросив своїх скандинавських колег обговорити агресивну війну Росії проти України і те, як спільними зусиллями задовольнити нагальні потреби України в протиповітряній обороні, артилерійських боєприпасах і багато іншого.

"Ми також, звісно, обговоримо підтримку скандинавськими країнами шляху України до членства в ЄС і НАТО, а також майбутній мирний саміт у Швейцарії в червні", - додав глава шведського уряду.

Він наголосив, що укладення двосторонньої угоди між Швецією та Україною про співпрацю в галузі безпеки є потужним сигналом для Росії про те, що продовжувати війну, вважаючи, що західні країни втомляться, в принципі безглуздо.

"Наша підтримка не припиниться", - заявив Крістерссон.

Загалом Україна уклала вже 13 двосторонніх угод про безпеку: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Швецією.

Теги: #безпекова_угода

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