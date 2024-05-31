У Харкові під завалами перебувають ще 4 людини - Синєгубов

Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи в п'ятиповерховому житловому будинку на місці нічного удару ЗС РФ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Загинули три людини. Постраждали 25 осіб, із них дві дитини - хлопчик і дівчинка по 12 років. Попередньо, під завалами перебувають ще чотири людини. Унаслідок повторного обстрілу пошкоджено пожежний автомобіль рятувальників і "екстренки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив, що також уночі було зафіксовано влучання в триповерхову адміністративну будівлю і по відкритій місцевості. Унаслідок обстрілу двоповерхової виробничої будівлі загинув чоловік.

За словами Синєгубова, напередодні в Шевченківському районі Харкова під час обстрілів ворожих БПЛА пошкоджено три автомобілі. Спрацювала ППО. Крім того, ворожих обстрілів зазнали Новоосинове (горів автомобіль, пошкоджено шість приватних домоволодінь, один мирний мешканець загинув, ще один постраждав), Руська Лозова (влучання в господарчу споруду та землю на території приватного домоволодіння, постраждали двоє людей), Вовчанськ (під час евакуації тварин унаслідок ворожих обстрілів КАБ дістав поранення волонтер зі Швейцарії), Богуславка (унаслідок обстрілу горів окремо розташований корпус закладу освіти) та Юрченкове (пошкоджено два магазини, один із них зруйновано повністю, постраждав чоловік).