ВИБУХИ В ХАРКОВІ - МЕР МІСТА
ВИБУХИ В ХАРКОВІ - МЕР МІСТА
ВИБУХИ В ХАРКОВІ - МЕР МІСТА
Ворожий удар спричинив пожежу і руйнування житлового будинку в Харкові, під завалами можуть перебувати люди
Зеленський про загиблу Ірину Цибух: "Одна з тих, хто робив усе, щоб інші приєднувалися, тренувалися, вчилися бути ефективними"
Байден дозволив Україні наносити обмежені удари по території Росії з використанням американської зброї – CNN
Зеленський про загиблу Ірину Цибух: "Одна з тих, хто робив усе, щоб інші приєднувалися, тренувалися, вчилися бути ефективними"
На фронті вже відбулося 84 бойових зіткнення, з них половина - на курахівському та покровському напрямках
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