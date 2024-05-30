Окупанти обстріляли Червону Поляну на Харківщині, постраждали троє мирних жителів

Збройні сили РФ обстріляли с. Червона Поляна Старовірівської громади Харківської області.

"Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок у с. Червона Поляна Старовірівської громади. Наразі відомо про трьох постраждалих, з них – одна дитина 2017 року народження. Від госпіталізації відмовилися", - повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації (ОВА).

Крім того, ворожого обстрілу з FPV-дронів зазнало с. Івашки Золочівської громади (пошкоджений приватний будинок і господарська споруда). Унаслідок авіаударів по Юрченковому Вовчанської громади зруйновані два магазини. У Колодязному Дворічанської громади обстрілами пошкоджений приватний будинок. Без постраждалих.