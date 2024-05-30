Події

14:24 30.05.2024

Окупанти обстріляли Червону Поляну на Харківщині, постраждали троє мирних жителів

1 хв читати

Збройні сили РФ обстріляли с. Червона Поляна Старовірівської громади Харківської області.

"Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок у с. Червона Поляна Старовірівської громади. Наразі відомо про трьох постраждалих, з них – одна дитина 2017 року народження. Від госпіталізації відмовилися", - повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації (ОВА).

Крім того, ворожого обстрілу з FPV-дронів зазнало с. Івашки Золочівської громади (пошкоджений приватний будинок і господарська споруда). Унаслідок авіаударів по Юрченковому Вовчанської громади зруйновані два магазини. У Колодязному Дворічанської громади обстрілами пошкоджений приватний будинок. Без постраждалих.

Теги: #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 30.05.2024
Через обстріл окупантів у Велетенському на Херсонщині загинув місцевий житель

Через обстріл окупантів у Велетенському на Херсонщині загинув місцевий житель

11:28 30.05.2024
Нічна ракетна атака залишила без світла понад 10 тис. абонентів на Хмельниччині - Міненерго

Нічна ракетна атака залишила без світла понад 10 тис. абонентів на Хмельниччині - Міненерго

09:01 30.05.2024
Унаслідок нічного ракетного удару по Харкову постраждали семеро людей

Унаслідок нічного ракетного удару по Харкову постраждали семеро людей

07:18 30.05.2024
Окупанти за добу понад 380 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Окупанти за добу понад 380 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

03:43 30.05.2024
Окупанти випустили по Харківщині 8 ракет - Синєгубов

Окупанти випустили по Харківщині 8 ракет - Синєгубов

03:34 30.05.2024
У Харкові внаслідок ворожого удару перебито газопровід, спалахнула пожежа, 2 людей поранено

У Харкові внаслідок ворожого удару перебито газопровід, спалахнула пожежа, 2 людей поранено

02:33 30.05.2024
Окупанти обстріляли Малоданилівську громаду Харківської області

Окупанти обстріляли Малоданилівську громаду Харківської області

18:05 29.05.2024
Окупанти обстріляли селище на Харківщині, поранено пенсіонера - поліція

Окупанти обстріляли селище на Харківщині, поранено пенсіонера - поліція

17:41 29.05.2024
Жителя Мартового Харківської області, який допомагав окупантам, засуджено до 11 років в'язниці - прокуратура

Жителя Мартового Харківської області, який допомагав окупантам, засуджено до 11 років в'язниці - прокуратура

13:48 29.05.2024
Російські війська вночі обстріляли Краматорськ, пошкоджені понад 20 будинків, поранений місцевий житель - Донецька ОВА

Російські війська вночі обстріляли Краматорськ, пошкоджені понад 20 будинків, поранений місцевий житель - Донецька ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому і середньому бізнесу, зокрема, у сфері виробництва літальних апаратів - міськрада

Директор ДБР: Сприяємо поверненню бійців на позиції, а не покращуємо статистику кримінальних проваджень

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться в п'ятницю об 11:00 на Байковому кладовищі, з Михайлівської площі буде організовано виїзд автобусами

Європол повідомляє про найбільшу в історії операцію проти ботнетів, в Україні та Вірменії заарештовано чотирьох зловмисників, восьмеро в розшуку

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому і середньому бізнесу, зокрема, у сфері виробництва літальних апаратів - міськрада

Донори підтвердили постачання Харкову більшої частини необхідних газопоршневих установок і модульних котелень

Кабмін схвалив угоду зі США про $7,85 млрд бюджетної підтримки

Заступниця керівника ОП обговорила із заступником міністра фінансів США посилення санкцій проти РФ і реформи

Правоохоронці України взяли участь у великій міжнародній спецоперації з боротьби з російськими кіберзлочинними організаціями

"Київський метрополітен" збільшує інтервали між поїздами через гострий кадровий дефіцит

Окупанти в середу завдали по Україні 58 авіаударів і здійснили понад 3 тис. обстрілів - Генштаб ЗСУ

Короткочасні дощі пройдуть в Україні в найближчі два дні, місцями можливі грози, на південному сході вдень до 30°

Директор ДБР: Сприяємо поверненню бійців на позиції, а не покращуємо статистику кримінальних проваджень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА