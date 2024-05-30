Нічна ракетна атака залишила без світла понад 10 тис. абонентів на Хмельниччині - Міненерго

Нічна ракетна атака РФ призвела до пошкодження повітряної лінії у Хмельницькій області, унаслідок чого без світла залишалися 10,4 тис. абонентів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграмі, станом на ранок четверга енергетикам вдалося заживити переважну більшість споживачів, водночас без світла - ще 528 абонентів.

Міненерго додає, що російські обстріли також пошкодили та призвели до аварійного відключення обладнання на одній із підстанцій у Миколаївській області.

У Запорізькій області біля високовольтної повітряної лінії на землі виявлено розвідувальний дрон. Його згодом прибрали представники ДСНС і поліція.

Через обстріли є також відключення від газопостачання: у Харківській області - 100 абонентів, у Донецькій області - 131 абонент.

Водночас у Донецькій області з технічних причин на одній із шахт зупинялося вентиляційне обладнання. У шахті перебували 32 працівники, які залишалися там до кінця зміни для забезпечення функціонування об'єкта.