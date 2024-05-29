Події

17:57 29.05.2024

Кількість бойових зіткнень зросла до 60, ворог значно активізувався на курахівському напрямку - Генштаб ЗСУ

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Кількість бойових зіткнень зросла до 60, ворог значно активізувався на курахівському напрямку - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Від початку поточної доби, 29 травня, кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 60, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Упродовж сьогоднішнього дня ворог значно активізувався на курахівському напрямку, але найбільша кількість сутичок залишається на покровському напрямку", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

На харківському напрямку російські окупанти проводять атаки від Мурома в бік села Стариця. Триває бій у районі Вовчанська. Загальна кількість боєзіткнень на напрямку становить п'ять.

Російські терористи продовжують безжально бомбардувати північ Харківської області - до шести авіаударів від початку поточної доби додалося ще три, яких ворожа авіація завдає з повітряного простору Російської Федерації. Росіяни з напрямків Бєлгорода та населеного пункту Середа (РФ) били по районах українських населених пунктів Глибоке, Синельникове та Зелене", - зазначається в повідомленні.

На куп'янському напрямку відбулося вже 11 боїв. Протягом дня тут ворог втратив 22 людини. Пошкоджено російський танк. Тривають три бойові зіткнення.

На лиманському напрямку окупанти здійснили ще два безуспішні штурми. Цього разу на територіях Серебрянського лісництва. Крім того, скинули шість КАБів - по три в райони Лимана й Зарічного.

На краматорському напрямку ворог атакував у районах мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також села Іванівське. Отримав жорстку відсіч, як до цього біля Кліщіївки.

На покровському напрямку відбуваються п'ять бойових зіткнень. Від початку доби їх уже 19. Противник зосереджує атаки в районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Сокола. Активно підтримує наступальні дії скиданням керованих авіабомб - від початку поточної доби використав уже 18 КАБів під час семи авіаударів поблизу Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки.

На придніпровському напрямку ворог тричі ходив на штурми українських позицій у районі Кринок. Один із боїв на лівобережжі Дніпра триває. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Українські війська завдають противнику вогневого ураження, вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Активно знижують наступальний потенціал ворога наші ударні безпілотні системи, а також ракетники й артилеристи", - наголосили в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу

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