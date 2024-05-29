Залишилися лише організаційні питання в контексті відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що в контексті відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу залишилися лише організаційні питання.

"Ми обговорювали сьогодні в рамках зустрічі з Європейською комісією та бельгійським головуванням конкретну хореографію заходів наприкінці червня, де буде надано старт переговорам. За декілька днів на рівні послів має бути досягнута згода щодо схвалення переговорної рамки України. Ми розраховуємо, що ще до 30 червня відбудеться перша міжурядова конференція, на якій українська переговорна команда буде представлена в Брюсселі", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в середу.

Вона наголосила, що на сьогодні всі передумови до цього рішення є, а робота триває над конкретним порядком денним і датами заходів.

"Я з радістю можу повідомити, що залишилися лише організаційні питання, пов'язані з фактичним відкриттям переговорів. Україна виконала всі вимоги та рекомендації", - наголосила Стефанішина.