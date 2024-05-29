Кучма про Мартиненка: у нього завжди було багато задумів і проектів

Президент України (1994 - 2005 рр.) Леонід Кучма співчуває з приводу смерті Олександра Мартиненка, який був його прес-секретарем з 1998 по 2001 рр.

«Мені важко повірити, що це правда. Мені важко підібрати слова... Я ніколи не міг уявити, що таке станеться. Що я буду говорити в минулому про нього - молодого і яскравого. У нього завжди було стільки задумів і проєктів, що здавалося, ніби в нього все попереду. Легка людина і важковаговик-професіонал. Справжній друг, на чию допомогу міг розраховувати до кінця. Спасибі за все, Саша", - цитує Кучму прес-секретар його Президентського фонду “Україна” Дарка Оліфер у Фейсбуці.