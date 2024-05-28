Події

23:53 28.05.2024

Окупанти наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту

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Окупанти наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту

До вечора 28 травня російські війська наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту, зокрема до 108 зросла кількість бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, наразі бої продовжуються на 18 ділянках. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямі. Сили оборони стримують натиск і дають рішучу відсіч загарбникам.

На Харківському напрямку з початку доби російські окупанти шість разів атакували позиції ЗСУ. Дві штурмові дії ворога тривають у районі Вовчанська.

Ворог не припиняє застосовувати авіаційні бомби, що керуються, ворожа авіація здійснює смертоносні пуски з території російської федерації без входу в повітряний простір України. Ще чотири КАБи були випущені Волчанськом і три Бугаївкою з напрямку Шебекіно. Мала Данилівка отримала два удари КАБами у напрямку Білгорода.

На Куп'янському напрямку воріт 19 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. 17 завершилися невдало для ворога, два штурми ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка та Дружелюбівка. Ситуація контролюється.

Втрати ворога з початку доби на цьому напрямі становлять: 35 осіб, знищено одну артилерійську систему, пошкоджено один танк, ворожий автотранспорт та артсистему.

На Лиманському напрямі українські захисники відбили всі 16 атак російських окупантів. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку противник виявляє активність у районі Білогорівки. Кількість бойових дій тут зросла до восьми. Захисники України відбили 7 ворожих атак, ще одна продовжується. Ситуація контролюється.

На Краматорському напрямі з початку доби супротивник шість разів намагався покращити своє тактичне становище. Усі ворожі спроби просунутися вперед підрозділами сил оборони успішно відбиті. По Дружківці терористи скинули один КАБ.

10 із 25 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівка та Сокіл.

На Курахівському напрямі від початку доби відбулося дев'ять бойових зіткнень. Вісім відбито, одне ще триває.

На Времівському напрямку російські загарбники не залишають спроб потіснити наші підрозділи у Старомайорському районі. П'ять атак окупантів українські воїни відбили, одна ще продовжується. Сили оборони контролюють ситуацію.

З початку доби агресор наполегливо намагається витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій на Наддніпрянському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра. Загалом тут зафіксовано 10 бойових зіткнень. Ще одна битва продовжується в районі Олешківські Піски.

"На інших напрямках ситуація істотних змін не зазнала", - додали в Генштабі.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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